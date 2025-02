Drei unbekannte Personen versuchen in der Nacht zu Mittwoch in eine Urbacher Tankstelle einzubrechen. Die Polizei sucht mit Personenbeschreibungen nach den Einbrechern.

Drei Personen haben am Mittwochmorgen in Urbach (Rems-Murr-Kreis) versucht, die Eingangstür einer Tankstelle einzuschlagen, hatten dabei aber keinen Erfolg. Die Polizei sucht Zeugen des versuchten Einbruchs.

Wie die Polizeibeamten mitteilen, schlugen die Einbrecher gegen 3.30 Uhr in der Straße „Mühlwiesen“ zu. Beim Versuch, die Tür einzuschlagen, löste demnach die Alarmanlage der Tankstelle aus. Daraufhin flohen die drei mit einem roten Citroën Xsara in eine unbekannte Richtung. An dem Fahrzeug befanden sich Stuttgarter Kennzeichen, die zuvor gestohlen worden waren.

So sehen die drei Einbrecher aus

Die Polizei hat Beschreibungen der drei Einbrecher veröffentlicht: Die erste Person ist rund 1,80 Meter groß mit kräftiger Statur. Sie trug eine schwarze Kapuzenjacke, schwarze Hose und Handschuhe. Das Gesicht war vermummt. Der zweite Einbrecher war wohl etwas kleiner. Er wird auf 1,70 Meter geschätzt. Die schlanke Person trug ebenfalls eine schwarze Kapuzenjacke, nebst dunkelgrauer Hose und schwarzen Sneakern mit weißer Sohle. Zuletzt folgt die Beschreibung der dritten Person. Diese ist ebenfalls etwa 1,70 Meter groß und schlank. Dieser Einbrecher trug eine hellgraue Jacke und eine dunkelgraue Hose, graue Schuhe und eine schwarze Mütze.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Plüderhausen unter der Telefonnummer 07181/81344 zu melden.