Trump hat die europäischen Verbündeten mit seinem Ukraine-Friedensplan überrascht und düpiert. Kurz vor dem G20-Gipfel gibt es nun eine erste Kontaktaufnahme.

red/dpa 21.11.2025 - 20:03 Uhr

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat erstmals mit US-Präsident Donald Trump über den US-Friedensplan für die Ukraine gesprochen. Das Telefonat sei „vertrauensvoll und verbindlich“ gewesen und es seien „nächste Schritte“ der Abstimmung auf Ebene der Berater verabredet worden, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius anschließend. Merz werde nun die europäischen Partner darüber informieren.