Sonne auf der Haut, Salz in der Luft und das tiefe Blau des Mittelmeers vor Augen – die Türkische Riviera lockt mit einer Küstenlinie von über 1000 Kilometern, antiken Geschichten und mediterranem Lebensgefühl.

NPG Digital/ SWMN 20.03.2026 - 08:32 Uhr

300 Tage voller Sonnenschein prägen die Türkische Riviera und machen die Küste zu einem beliebten Reiseziel für das ganze Jahr. Die Landschaft zwischen Taurusgebirge und Mittelmeer ist wie geschaffen für eine entspannte Auszeit am Meer: Weite Strände, stille Buchten und historische Städte versprechen abwechslungsreiche Urlaubstage für die ganze Familie.

Entlang der gesamten Küste gibt es eine große Vielfalt an Unterkünften für unterschiedliche Reisewünsche. Elegante Luxusresorts schmiegen sich harmonisch in die Landschaft und bieten Urlaubskomfort auf höchstem Niveau. Familien und Paare finden hier großzügige All-inclusive-Anlagen mit weitläufigen Poollandschaften, Aquaparks, Sport- und Entertainmentprogrammen, Golfplätzen sowie opulenten Spa-Bereichen. Dazu locken Boutiquehotels in historischen Altstadtgassen oder in ruhigen Naturlagen.

Urlaub an der türkischen Riviera: Antike Landschaften zwischen Bergen und Meer

An der Türkischen Riviera gehören Vergangenheit und Gegenwart wie selbstverständlich zusammen. Drei antike Kulturlandschaften prägen das Gebiet bis heute: Lykien im Westen, Pamphylien im Zentrum und Pisidien im gebirgigen Hinterland. In Lykien zwischen Fethiye und Antalya wechseln sich dramatische Steilküsten mit versteckten Buchten ab.

Felsengräber, steinerne Sarkophage und historische Ruinen erzählen von einer eigenständigen Kultur, deren Spuren sich eindrucksvoll in die Landschaft einfügen. Vor der Küste von Ölüdeniz schimmert die Blaue Lagune in Türkis- und Aquamarin-Schattierungen und wer die Küstenstraße in Richtung Kaş oder Kalkan fährt, wird mit immer neuen Ausblicken auf Inseln, Buchten und antike Relikte belohnt.

Pamphylien gilt als kulturelles Herz der Region. In Side ragen die markanten Säulen des Apollontempel direkt am Meer auf und zählen zu den beliebtesten Fotomotiven der Türkischen Riviera. Auch die Ausgrabungsstätte von Perge beeindruckt mit monumentalen Säulenstraßen, Thermen und einem Stadion. Das Theater von Aspendos wird bis heute für Konzerte genutzt und lässt Besucher die jahrhundertealte Geschichte sogar akustisch erleben.

Weitere historische Küstenperlen sind Patara, Olympos und Phaselis – viele davon lassen sich bei Bootsausflügen entdecken. Die Region Pisidien eröffnet eine ganz andere Perspektive, denn nördlich der Küste steigen die Berge des Taurusgebirges an. Hoch über dem Meer thronen Orte wie Termessos oder Sagalassos in der Nachbarprovinz Burdur und erzählen von einer wehrhaften Vergangenheit, in der sich die Menschen in schützende Höhen zurückzogen.

Meer, Berge und Geschichte – Aktivurlaub an der Türkischen Riviera

Die Türkische Riviera ist ein Paradies für Aktivurlauber und Entdecker. Besonders beliebt sind sogenannte „Blaue Reisen“, also Ausflüge mit dem Schiff entlang der Küste. Auf einer Yacht oder einer traditionellen Gulet, einem zwei oder dreimastigen Holzsegelboot, gleitet man langsam durch stille Buchten rund um Antalya und Mersin. Pinien- und Zedernwälder reichen vielerorts bis dicht ans Wasser, kleine Inselgruppen und versteckte Ankerplätze eröffnen immer neue Aussichten. Ob beim Schwimmen im klaren Mittelmeer, beim Schnorcheln zwischen Felsen oder einfach beim Sonnenbaden – auf einer Blauen Reise bestimmt das Meer den Rhythmus des Tages.

Ein ganz besonderer Zauber der Türkischen Riviera liegt unter der Wasseroberfläche. Die Gewässer vor Kaş, Kalkan und der Insel Kekova zählen zu den schönsten Tauchrevieren des Mittelmeers und locken mit klarer Sicht, faszinierenden Felsformationen und farbenfroher Unterwasserflora. Zwischen bunten Schwärmen von Fischen können Taucher sogar Spuren antiker Bauwerke entdecken, die still im Meer ruhen und von vergangenen Kulturen erzählen.

Das Abenteuer geht an Land weiter und so folgen Wanderfreunde dem legendären Lykischen Weg, der in Fethiye startet und bis nach Antalya führt. Antike Ruinen säumen den Pfad und immer wieder begeistern herrliche Ausblicke auf Buchten und Küsten. Wer noch höher hinaus will, folgt dem Pisidischen Weg ins Taurusgebirge, wo Bergpanoramen, stille Täler und historische Orte auf Entdecker warten. Abenteuerlustige können Höhlen besichtigen, unter freiem Himmel campen oder zu versteckten Wasserfällen wandern.

Hammam, Hafenflair und lebendige Nächte

Nach einem Tag voller Erlebnisse verspricht ein Besuch im traditionellen Hammam einen ganz besonderen Wohlfühlmoment. Das türkische Dampfbad gehört seit Jahrhunderten zu den klassischen Ritualen der Region und steht für Reinigung, Ruhe und Entspannung. Auf dem warmen Marmorstein, dem Göbektasi, entspannt sich der Körper langsam und kommt sanft ins Schwitzen. Anschließend sorgt ein Ganzkörperpeeling mit dem traditionellen Kese-Handschuh für ein angenehmes Hautgefühl, regt die Durchblutung an und öffnet die Poren. Eine Seifenschaummassage lockert die Muskeln und rundet das Ritual ab. Danach folgt eine kurze Ruhephase – perfekt, um bei einem kühlen Getränk oder einer Tasse aromatischem türkischen Kaffee den Moment ausklingen zu lassen.

Wer danach das pulsierende Leben der Türkischen Riviera spüren möchte, findet in den Städten der Region ein lebendiges kulturelles und urbanes Umfeld. Antalya richtet das wichtigste internationale Filmfestival des Landes „Golden Orange“ aus, während Mersin mit einem internationalen Musikfestival kulturelle Akzente setzt. Moderne Einkaufszentren, Outlet-Stores und kleine Kunsthandwerksläden prägen das Stadtbild ebenso wie die historische Altstadt von Antalya mit ihren kopfsteingepflasterten Gassen. Hier laden Cafés und Bars zu türkischem Kaffee oder Cocktails ein, bevor der Abend in rustikal-eleganten Fisch und Meze-Restaurants am Meer weitergeht.

Auf den Speisekarten finden sich gesalzener Bonito, Garnelen in Butter-Knoblauch-Sauce und fruchtige Desserts aus frischen Zitrusfrüchten und regional angebauten Bananen. Wer danach feiern möchte, findet Live-Musik-Clubs und große Tanzlokale, in denen bis spät in die Nacht türkische Hits gespielt werden.

Ganzjährig gute Reisezeit für einen Urlaub an der Türkischen Riviera

Antalya bietet ein mediterranes Klima mit vielen Sonnenstunden. Von Frühling bis Herbst herrschen ideale Badebedingungen, die Winter bleiben angenehm mild – perfekt für Aktivurlaub und Sightseeing.

Schnelle Anreise und kurze Wege

Viele Direktflüge von deutschen Flughäfen bringen Urlauber in etwa drei bis 3,5 Stunden nach Antalya und viele Hotels, Strände und Sehenswürdigkeiten liegen nur 20 bis 40 Minuten vom Flughafen entfernt.

Weitere Informationen finden Interessierte auf der Website von Go Türkiye.