Deutsche Autostädte appellieren an die EU Stuttgarts Frank Nopper und andere OBs warnen vor Deindustrialisierung

Die Rathauschefs von großen Standorten der Autoindustrie wenden sich in einem gemeinsamen Brief an die EU-Kommission. Sie plädieren gegen Strafzahlungen und das Verbrennerverbot 2035, aber auch für den Ausbau des Ladenetzes für E-Autos.