Zu Besuch mitten in der Natur des Allgäus, dort, wo die Gastgeberfamilie Gross das Gefühl der guten alten Zeit gekonnt mit dem Komfort von heute verbindet.

NPG Digital 10.02.2026 - 00:00 Uhr

Manche Häuser erzählen Geschichten, ohne viele Worte zu brauchen. Sie wirken entschleunigend, fast so, als hätten sie einen eigenen Rhythmus bewahrt – einen, der Raum für Erinnerungen lässt und zugleich im Heute verankert ist. Hoch über Bad Oberdorf, eingebettet in die Allgäuer Bergwelt, liegt ein solcher Ort: das Hotel Prinz-Luitpold-Bad. Ein Haus, das historische Eleganz, zeitgemäßen Komfort und ein außergewöhnlich persönliches Konzept auf natürliche Weise vereint.

Wo Geschichte spürbar bleibt Bereits beim Ankommen entfaltet sich eine Atmosphäre, die man nicht inszenieren kann. Jugendstil-Bleiglasfenster, originale Einbauten aus einem ehemaligen Schloss und liebevoll bewahrte Details prägen das Bild – ergänzt durch moderne Akzente, die den Aufenthalt angenehm und unkompliziert machen. So entsteht ein harmonisches Zusammenspiel aus Vergangenheit und Gegenwart, das dem Haus seine unverwechselbare Seele verleiht.

Die Zimmer öffnen sich allesamt nach Süden und geben den Blick frei auf die umliegenden Berge. Dieses Panorama begleitet die Gäste durch alle Jahreszeiten und Räumlichkeiten. Die ruhige Alleinlage oberhalb des Ortes, der weitläufige Garten und zahlreiche (Winter-) Wanderwege direkt vor der Haustür machen das Hotel zu einem idealen Ausgangspunkt für Naturerlebnisse im Sommer, wie Winter. Dass Nachhaltigkeit hier nicht nur ein Schlagwort ist, sondern seit Jahren konsequent gelebt wird, fügt sich stimmig ins Gesamtbild ein.

Entspannung mit Weitblick

Auch im Spa setzt sich in diesem Wellnesshotel das Gefühl von Ruhe und Großzügigkeit fort. Drei Wasserwelten – ein Innenpool, ein ganzjährig beheizter Infinity-Außenpool und ein Whirlpool – laden ebenso zum Abschalten ein wie fünf verschiedene Saunen und behagliche Ruhebereiche im Innen- und Außenbereich. Wohltuende Anwendungen runden das Angebot ab. Besonders geschätzt wird die überdachte Sonnenterrasse mit Wärmeliegen, die in naher Zukunft zu einem Wintergarten umgestaltet wird und damit auch in der kalten Jahreszeit ein Rückzugsort bleibt.

Musik als verbindendes Element

Im Prinz-Luitpold-Bad spielt das Miteinander eine zentrale Rolle – und Musik ist dabei ein verbindendes Element. Jeden Montagabend kommen Gäste und Gastgeber zu einem offenen Singabend zusammen. Begleitet von der Ukulele von Hotelchef Armin Gross erklingen Volkslieder, bekannte Klassiker und Melodien, aus allen Jahrzehnten. Es geht nicht um Perfektion, sondern um Gemeinschaft und Freude am gemeinsamen Tun.

Aus dieser Leidenschaft entstand auch das Ukulele-Festival ALUHA, das jedes Frühjahr im Hotel stattfindet (14. bis 26. April 2026).

Ergänzend dazu werden 2026 auf Wunsch der Gäste offene Jam-Sessions und Workshops angeboten, die das ungezwungene Musizieren weiter fördern.

Bewegung, die gut tut

Die besondere Lage des Hauses, die klare Bergluft und die nächtliche Ruhe schaffen ideale Voraussetzungen, um zur inneren Balance zurückzufinden. Unterstützt wird dies durch regelmäßige Bewegungsangebote. Armin Gross, auch ausgebildeter Yoga-Lehrer, lädt zweimal wöchentlich zu frühmorgendlichen Yogastunden ein. Zudem begleitet er ganzjährig jeden Freitag Wanderungen zu seinen persönlichen Lieblingsplätzen im Allgäu – Momente, nach denen man spürbar leichter zurückkehrt.

Mehr als ein Aufenthalt

Das Hotel Prinz-Luitpold-Bad in Hindelang versteht sich nicht nur als Unterkunft, sondern als zweites Zuhause. Hier treffen Natur und Wellness, Stille und gemeinsames Erleben, Tradition und Gegenwart aufeinander. Ein Platz, der berührt, weil er nichts erzwingen will, und gerade deshalb lange nachwirkt.

Klingt nach einem Paradies? Dann wartet die Webseite des Wellnesshotel Prinz-Luitpold-Bad mit weiteren Informationen für die Wellness-Auszeit.

Weitere Kontaktdaten:

Familie Gross

Adresse: Andreas-Gross-Str. 7, 87541 Bad Hindelang

Telefon: +49 8324 8900

E-Mail: info@luitpoldbad.de