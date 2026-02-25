Es geht um langes Leben, Gesundheit, Vitalität und Leistungsfähigkeit. In der Allgäu Sonne trifft dieser Trend auf perfekte Rahmenbedingungen.

NPG Digital 03.03.2026 - 00:00 Uhr

Natur, medizinische Kompetenz und sportliche Expertise – ergänzt durch ein ganzheitliches Wohlfühlkonzept – schaffen im Fünf-Sterne-Hotel die optimalen Voraussetzungen für nachhaltige Balance.

Ernährung und Stoffwechselgesundheit Viel frisches Obst und Gemüse sowie eine große Auswahl an hochwertigen Zutaten für ein individuelles Müsli sorgen für genussvolle Energie am Morgen. Bei der Halbpension steht bei jedem Gang ein Vital-Gericht zur Wahl: kalorienbewusst, eiweißreich und kohlenhydratreduziert.

Wer seinen Stoffwechsel gezielt unterstützen möchte, findet in der „Original Oberstaufener Schrothkur“ ein bewährtes ganzheitliches Naturheilverfahren. Vegan und basisch ausgerichtet, entlastet und regeneriert sie den Körper spürbar, aktiviert Selbstheilungs- und Abwehrkräfte und erleichtert den Einstieg in eine gesündere Lebensweise. Oder man entscheidet sich für das Stoffwechselprogramm Metabolic Balance – die individuelle Diätplanung zur Stoffwechselregenerierung.

Urlaub im Allgäu: Bewegung und Muskelkraft

In der Panorama-Fitnesswelt wird auf einer Fläche von 235 Quadratmetern für Kraft, Ausdauer und funktionelles Training trainiert – inklusive Bergblick. Erfahrene Trainer begleiten Sie auf Wunsch mit individuellen Trainingsplänen und Personal Training.

Von Montag bis Samstag erwartet Hotelgäste zudem ein abwechslungsreiches Sportprogramm mit Kursen wie Yoga, Full Body Workout oder Aqua-Fitness. Täglich geführte Wanderungen verbinden Bewegung mit Naturerlebnis. So wird Sport zum besonderen Urlaubsmoment.

Gesunder Schlaf und Erholung im Hotel Allgäu Sonne

Die klare Allgäuer Bergluft und die wohltuende Ruhe der Natur schaffen ideale Voraussetzungen für einen erholsamen Schlaf. Ergänzend unterstützen gezielte Strategien zum Stressabbau sowie Entspannungsrituale in der Allgäu Sonne dabei, den Alltag hinter sich zu lassen. Wohlfühlbehandlungen, wie ayurvedische Massagen oder sanfte Klangmassagen, fördern Regeneration, lösen Verspannungen und schenken tiefes Wohlbefinden – nachhaltige Leistungsfähigkeit und innere Gelassenheit.

Psychisches Wohlbefinden und Stressreduktion

Lebensfreude entsteht im Miteinander. Die herzliche Atmosphäre im Haus, gemeinsame Aktivitäten und inspirierende Begegnungen fördern ein positives Lebensgefühl. Ob bei täglichen Sportkursen, geführten Wanderungen oder beim Tanzen am Abend im Stießbergstüble – hier entstehen Verbindungen, die bleiben.

Mit 55 Einzelzimmern – bei insgesamt 149 Zimmern und Suiten – ist die Allgäu Sonne besonders bei Alleinreisenden beliebt.

Zusätzliche Entspannung bietet die großzügige Wellnesswelt mit zwei Innenpools, einem Außenpool im Sommer, Whirlpool, großer Panoramasauna, Dampfbad und einem herrlichen Ruheraum mit beeindruckendem Bergblick.

Prävention und Gesundheitswissen

Auf Basis einer fundierten ärztlichen Analyse begleitet die Arztpraxis der Allgäu Sonne seine Gäste mit gezielten Therapien wie Akupunktur, individueller Ernährungsberatung und Infusionen. Gerade in Zeiten rascher Ermüdbarkeit und Leistungsminderung kann man von der hochdosierten Gabe ausgewählter Vitamine und Nährstoffe profitieren.

Die Physio-Prävention im Sport- und Wellnesshotel verfolgt das Ziel, muskuläre Dysbalancen, Fehlhaltungen und Verspannungen zu erkennen und mit gezielten Maßnahmen wieder ins Gleichgewicht zu bringen – für mehr Beweglichkeit und langfristige Stabilität.

Nachhaltige Gesundheit entsteht durch Wissen und Verständnis: In der Reihe „Wissen mit Weitblick“ gibt es inspirierende Denkanstöße und praxisnahe Einblicke.

Spannende Vortragsreihe "Wissen mit Weitblick"

In der Veranstaltungsreihe „Wissen mit Weitblick“ gibt es regelmäßig Vorträge zu spannenden, alltagsnahen Themen – von „Jura im Alltag“ bis zu aktuellen Fragen aus Gesellschaft, Gesundheit und Kultur. Erfahrene Referenten teilen ihr Wissen auf unterhaltsame Weise - inspirierend, verständlich und bereichernd. Ein besonderes Highlight sind die regelmäßig mittwochs stattfindenden Ayurveda-Tage.

Weitere Informationen zum Hotel, Angebote und Buchungsmöglichkeiten finden Interessierte auf der Webseite des Hotel Allgäu Sonne.