27 Zimmer, drei Restaurants, neue Genussprojekte und Bergbahnen inklusive. Das Freiberg in Oberstdorf verbindet Naturerlebnisse, Kulinarik und entspannte Auszeiten.

NPG Digital 08.05.2026 - 07:21 Uhr

Im Südwesten von Oberstdorf, nur wenige Gehminuten vom Ortskern entfernt, liegt das etwas andere Vier-Sterne-Superior-Hotel in Oberstdorf. Mit 27 Zimmern und Suiten, dafür aber drei Restaurants und Wellnessbereich bietet das Freiberg einen besonderen Rückzugsort. Wander- und Radwege starten direkt vor der Haustüre, Busse zu Bergbahnen und Tälern ebenfalls. Von Mai bis Oktober sind für Freiberg-Gäste alle acht Bergbahnen in Oberstdorf und dem Kleinwalsertal inklusive.

Offene Küchentüren und viel Genuss Bei den beliebten Küchenpartys im Freiberg wird gekocht, probiert und gefeiert. Die Saison startet mit der Walpurgisnacht-Küchenparty. Statt einem gesetzten Menü erwarten die Gäste viele kleine Gerichte, eine passende Weinbegleitung und lockere Gespräche direkt an der Küchentheke. Im Laufe des Jahres lädt die Familie Bolkart-Fetz noch zu weiteren Küchenpartys und Genuss-Arrangements ein. Alle Informationen und Termine stehen auf der Website des Hotels.

Drei Restaurants, drei Handschriften

Kulinarik wird im Hotel Freiberg aber das ganze Jahr großgeschrieben. Mit den drei Restaurants können die Gäste täglich wählen. Im Maxi – Genussreich lautet das Motto Fine Dining für öfters. Die deutsch-französisch inspirierte Küche mit regionalem Einschlag und saisonalen Produkten verwöhnt die Gäste mit kreativen, mehrgängigen Menüs. Ganz ohne steife Atmosphäre. Das Fetzwerk gleich nebenan zeigt sich internationaler und experimentierfreudiger. Hier treffen neue Foodtrends auf Allgäuer Zutaten in einem entspannten Ambiente. Nur ein paar hundert Meter entfernt vom Hotel liegt das Jagdhaus. In den denkmalgeschützten Stuben werden „brutal lokale“ Gerichte serviert mit Zutaten aus einem möglichst kleinen Umkreis.

Neu eröffnet: Café Fetziskus

Das neueste Projekt der Hotelier-Familie Fetz ist das Café Fetziskus . Mitten im Ort und mit guten Kaffeespezialitäten, hausgemachtem Kuchen und raffinierten kleinen Gerichten ist das Café ein unkomplizierter Treffpunkt für Gäste und Einheimische. Das Highlight ist die großzügige Sonnenterrasse. Von hier kann man wunderbar entspannt das Treiben in der Fußgängerzone beobachten.

Entspannt entschleunigt: Wellness in Oberstdorf

Das Langschläferfrühstück bis zwölf Uhr bietet den idealen Rahmen, um entspannt in den Tag zu starten. Besonders im Sommer genießt man neben den regionalen Produkten, hausgemachten Marmeladen und frisch zubereiteten Eierspeisen den Ausblick vom großzügigen Balkon, der zum Restaurant gehört. Wer danach aktiv werden möchte, schnürt die Wanderschuhe, steigt aufs Rad oder fährt mit den inklusiven Bergbahntickets zu den schönsten Ausblicken. Oder man bleibt im Hotel: Der ganzjährig beheizte Outdoorpool ist perfekt, um dem Alltag davon zu schwimmen. Im Spa warten drei Saunen und individuell buchbare Anwendungen für die Extra-Portion Entspannung.

So entsteht ein Aufenthalt, der vieles möglich macht: Bergmomente, kulinarische Genüsse, ruhige Stunden am Pool. Das Hotel Freiberg in Oberstdorf mag klein sein in der Größe, aber großzügig im Angebot.

Weitere Informationen, Impressionen und Buchungsmöglichkeiten finden Interessierte auf der Webseite von Das Freiberg.

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