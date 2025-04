Raus aus dem Alltag, rein in die Natur: Auf einer Rundreise die alpine Bergwelt und die vier beliebtesten Sehenswürdigkeiten von Graubünden entdecken.

SWMN 28.04.2025 - 00:05 Uhr

Auf der alpinen Rundreise Alpine Circle durch die Graubündner Bergwelt kann man die vier beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Graubünden entdecken: den Schweizerischen Nationalpark, die Erlebnisregion Bernina Glaciers, den Landwasserviadukt der Rhätischen Bahn und die Rheinschlucht, auch bekannt als Schweizer Grand Canyon. Neben diesen vier Hauptattraktionen gibt es entlang der Strecke selbstverständlich noch viel mehr zu entdecken. Und das Beste dabei: Der Alpine Circle kann ganz unkompliziert, ohne Anmeldung oder Buchung gestartet werden. Ob die Reise mit Bus, Bahn, Auto oder E-Bike zurückgelegt werden soll, können Urlauber selbst entscheiden. Tipp: Mit dem graubündenPASS genießt man in ganz Graubünden freie Fahrt in öffentlichen Verkehrsmitteln – voll patgific. Zusätzlich hat man die Wahl zwischen einem Zwei-Tages- und einem Fünf-Tagespass.

3 Gründe für eine Rundreise auf dem Alpine Circle



Individuell : Selbst entscheiden, welche Highlights man vom Alpine Circle sehen möchte – mit Bus, Bahn oder Auto.

: Selbst entscheiden, welche Highlights man vom Alpine Circle sehen möchte – mit Bus, Bahn oder Auto. Jederzeit : Die Rundreise da starten, wann und wo man will. Ganz unkompliziert, ohne Anmeldung oder Buchung.

: Die Rundreise da starten, wann und wo man will. Ganz unkompliziert, ohne Anmeldung oder Buchung. Erlebnisse: Von der Tierwelt bis zum Schluchtenerlebnis steckt Graubünden voller faszinierender Erlebnisse.

Weitere Informationen zum Alpine Circle und zum Urlaub in der Schweiz finden Interessierte auf der Webseite von Graubünden Ferien.