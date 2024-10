Das Laub in den Weinbergen an der Mosel leuchtet jetzt in der Sonne golden und im Westerwald in kräftigen Rot- und Orangetönen. Der Herbst ist da und lädt zu Wanderungen nach Rheinland-Pfalz ein.

Besonders schöne Herbstlandschaften bieten die Rundwege der Wällertouren im Westerwald und Wanderungen auf dem Moselsteig. Durch das Wiedtal, das Filetstück im Naturpark Rhein-Westerwald, schlängelt sich die Wällertour „Bärenkopp”. Sie beginnt ihren rund zwölf Kilometer langen Weg in Waldbreitbach. Am Ufer der quirligen Wied entlang führt die Tour auf die Höhen des Westerwaldes bei Verscheid. Fantastische Aussichten, der wilde Hochscheider Seifen, schöne herbstliche Waldpassagen und lauschige Pfade sorgen für reichlich Abwechslung.

Wandern im Westerwald: Wunderschöne Natur entdecken

Der wilde Hochscheider Seifen ist eine Naturschönheit mit ausgewaschenem Basaltbecken und Felswänden rechts und links vom Weg. Vom Bärenkopp mit Gipfelkreuz in 304 Metern Höhe hat man einen fantastischen Blick ins Wiedtal. Aus der sich anschließenden Wiesenlandschaft ragen die Türme des St. Marienhauses vom Kloster der Waldbreitbacher Franziskanerinnen im Ortsteil Glockenscheid. Besonders sehenswert sind dort der Kräuter- und Bibelgarten mit den Klosterbergterrassen.

Lesen Sie auch

Die Franziskanerinnen haben ihr Haus auch für Übernachtungsgäste geöffnet. Auf dem Rückweg lohnt sich ein Abstecher zum Kloster der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz in Hausen. Am Ende der Tour gelangt man an der Wiedtalbrücke zwischen Waldbreitbach und Hausen zur Kreuzkapelle am Flussufer. Die Kapelle war im 18. Jahrhundert ein wichtiger Wallfahrtsort und gilt als die Keimzelle für die Gründung der beiden Franziskaner-Ordensgemeinschaften.

Auf den Spuren vulkanischer Kräfte

Auf die Spuren gewaltiger vulkanischer Kräfte rund um Neustadt/Wied begibt sich die Wällertour „Basalt und Buntmetalle“. Auf neun Kilometern erfahren die Wanderer an mehreren Informationspunkten, welche Kräfte den Höhenrücken über dem Wiedtal formten, wie die Basaltkuppe Bertenauer Kopf entstand und welche Bedeutung der Abbau von Erzen und Basalt im Westerwald hatte. In den drei Gruben am Wanderweg wurden einst auch Buntmetalle wie Kupfer und Blei gefördert. Ein Höhepunkt der Tour ist das Geotop „Rippelmarken“ im Nationalen Geopark Westerwald-Lahn-Taunus: Die nahezu senkrecht stehende Gesteinswand zeigt mit den gut sichtbaren Wellenstrukturen einen fossilen Meeresboden aus der Devon-Zeit.

Moselsteig: Vom Calmont auf die Moselschleife blicken

Auch an der Mosel faszinieren die besonderen Landschaften auf einer Wanderung: So liegt der Weinort Bremm beispielsweise an einer der schönsten Moselschleifen. Die natürliche Kulisse ist zudem ein Superlativ, denn der Bremmer Calmont ist mit 65 Grad Hangneigung die steilste Weinbergslage Europas.

Jetzt im Herbst leuchten die Weinreben hier in strahlenden Gelb- und Goldtönen über der blau schimmernden Mosel. Vom Ort Bremm führt ein Zuweg direkt auf den Moselsteig, der hier auf seiner 16. Etappe auf dem Weg von Neef nach Ediger-Eller vorbeiführt. Diese Etappe ist mit elf Kilometern Länge die kürzeste, aber auch eine der schönsten des Moselsteigs – gerade im Herbst.

In steilen Serpentinen steigt der Weg zum Calmont auf. Die Aussicht am zwölf Meter hohen Gipfelkreuz ist fantastisch: Weinreben, Weinorte, Wälder am Horizont und zwischen alldem eine sich schlängelnde Mosel. Das Plateau ist ein beliebter Startplatz für Gleitschirm- und Drachenflieger. Über den Gipfelkamm geht es zu einem zweiten Plateau, das 290 Meter steil über der Mosel abfällt. Dort hat man von der Hangkante einen schönen Blick auf die Klosterruine Stuben am anderen Flussufer. Bei archäologischen Ausgrabungen fand man auf diesem Plateau Mauerreste, die auf ein römisches Bergheiligtum hinweisen. Die Münzen, Glas- und Keramikscherben sowie Votivfigürchen aus Terrakotta lassen annehmen, dass der Tempel zwischen dem 2. und 4. Jahrhundert erbaut wurde. In Weiß und Rot leuchtet heute der rekonstruierte römische Tempel wieder vom Calmont.

Tourenplaner und App:

Weitere Infos zu den Wanderwegen bietet der Tourenplaner Rheinland-Pfalz sowie die App „Rheinland-Pfalz erleben“, die im Google Playstore oder im Apple Store heruntergeladen werden können. Hier können Routen recherchiert, geplant und gespeichert werden. Die App ist auch ein guter Begleiter auf der Tour selbst.

„Goldene Momente“ in Rheinland-Pfalz:

Ob Wandern, Wein oder Kulturschätze – mehr an Inspiration zu Urlaubszielen, Sehenswürdigkeiten und Ausflugszielen bietet die Webseite Urlaub in Rheinland-Pfalz.

Das Reiseziel Rheinland-Pfalz auf Social Media:

Weitere Infos zum Urlaub in Rheinland-Pfalz gibt es auch auf den Social-Media-Kanälen: Instagram, Facebook, Pinterest und Youtube.

Kontakt:

Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH

Löhrstraße 103-105

56068 Koblenz

Telefon: 0261/9 15 20-0

E-Mail