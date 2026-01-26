Das ganzheitliche Konzept des Biohotel Eggenberger mit Bio-Küche, gewachsener Kompetenz in vielen grundlegenden Gesundheitsthemen und einem durchdachten Wohlfühl-Konzept liegt ganz im Trend von „Longevity" – steht sie doch auf der soliden Basis der kneippschen Elemente.

NPG Digital 10.02.2026 - 00:00 Uhr

Vor über 50 Jahren wurde von erster Generation der Hoteliers-Familie Eggensberger mutig der Grundstein gelegt für das damalige „Kneipp-Kurheim". Auch als erstes ambulantes Rehazentrum im Allgäu machte sich das Haus einen Namen. Später kam das benachbarte Vier-Sterne-Hotel mit Wellnessbereich dazu. Vom rein medizinisch orientierten Haus verlagerte sich der Schwerpunkt immer mehr in Richtung Wohlfühlen – ohne jedoch den Blick auf die „gesunden“ Wurzeln zu verlieren: Seit 2002 ist es das erste Biohotel im Allgäu.

Der Füssener Ortsteil Hopfen am See hat sich seit 1976 qualifiziert als Kneipp- und Luftkurort. Die gesamte Stadt Füssen erhielt vor kurzem die Bestätigung, dass alle Voraussetzungen für ein Kneipp-Heilbad erfüllt sind. Diesen Titel trägt sie nun mit Stolz.

Der gesunde Rahmen mit besten Aussichten

Allein der Blick von der Panorama-Terrasse des Vier-Sterne-Biohotels ist ein Grund, möglichst viele der Bio-Genüsse, die in der Küche mit Liebe zum Handwerk und teilweise mit Produkten vom familieneigenen Bio-Hof frisch hergestellt werden, draußen zu genießen. Vegetarier, Veganer und Menschen mit Unverträglichkeiten können die pflanzliche Variante wählen. Für eine Stoffwechsel-Kur bietet sich eine Basenfasten-Woche an, in der neben der leichten Kost auch Behandlungen und Aktivitäten in der frischen Bergluft zum Erfolg beitragen.

Wellness, Komfort und gesunder Schlaf für die Regeneration

Familie Eggensberger legt auch besonderen Wert auf Nachhaltigkeit: Der CO2-Fußabdruck eines Gastes, der hier seine Auszeit verbringt, liegt dank vieler Maßnahmen im Hintergrund bei einem Drittel dessen, was er durchschnittlich zu Hause verbraucht – und auch dieser Rest wird mit Klima-Projekten ausgeglichen. So kann man sich mit gutem Gewissen Wohlfühl-Momente im lichtdurchfluteten Wellness-Bereich gönnen; den Bergblick von der Schaukelliege und Schwitz-Einheiten in einer der Saunen genießen. Eine erfrischende Runde im Natur-Schwimm-Pool im Spa-Garten oder im Hallenbad tut dann besonders gut. Und auch für den guten Schlaf gibt es im Natur-Zimmer beste Voraussetzungen: Die metallfreien Natur-Betten und Netzabkoppler sind die Grundlage – eine Kissen-Auswahl und die W-Lan-Abschaltung nachts ergänzen den Komfort für eine ungestörte Regeneration im Schlaf.

Wirksame Medical Wellness

Im angegliederten Therapiezentrum dreht sich alles um die klassische Physiotherapie für Rücken und Gelenke – aber auch spezielle Behandlungen werden dort angeboten. Chefarzt Dr. Christian Kranemann lindert mit gezielten Infiltrationen akute Schmerzen in diesen Bereichen, die dann mit anderen Maßnahmen wieder aufgebaut werden können. Mit Dr. Wolfgang May ist ein erfahrener Naturheilkundler Ansprechpartner für die Gäste. Ohnehin ist eine gründliche Analyse die Grundlage für das weitere therapeutische Vorgehen: Andreas Eggensberger als Physiotherapeut MSc und Ernährungs- und Sport-Wissenschaftler leitet den Bereich und ist als überzeugter „Kneippianer“ auch für das Angebot in diesem Bereich zuständig. So können die Bausteine für das individuell ausgerichtete „Longevity“-Programm optimal miteinander kombiniert werden: gezielte Mobilisation und Krafttraining sichern den Erfolg.

Ein Angebot, das sich sehen lassen kann

Ob Wellness-Wochenende, Gesundheits-Woche oder einfach ein paar erholsame Tage an einem der schönsten Plätze des Allgäus: Die Eggensbergers bieten eine Vielzahl von Aufenthalts-Möglichkeiten an. Wer sieben Tage bleibt, profitiert von zehn Prozent Rabatt auf den Zimmerpreis – aber auch sonst lohnt es sich immer, die saisonalen Angebote anzufragen.

Klingt nach einem Paradies? Dann wartet die Homepage des Biohotel Eggensberger mit weiteren Informationen für die Wellness-Auszeit.

Weitere Kontaktdaten:

Familie Eggensberger

Adresse: Enzensbergstraße 5, 87629 Füssen – Hopfen am See

Telefon: +49 8362 91030

E-Mail: info@eggensberger.de