Mallorca, ein Deutscher, ein Auto - und das abrupte Ende einer Fahrt an einer Stelle, an der man ungern auffällt.

dpa 07.01.2026 - 16:43 Uhr

Palma - Die mutmaßlich illegale Autofahrt eines Deutschen hat auf Mallorca ausgerechnet vor einer Polizeiwache ein ebenso unfreiwilliges wie folgenreiches Ende gefunden. Der Mann fuhr vor einer Dienststelle in der Stadt Manacor rund 50 Kilometer östlich von der Regionalhauptstadt Palma mehrfach gegen einen Poller, wie die Polizei der spanischen Urlaubsinsel mitteilte. Beamte eilten dem Fahrer zunächst zu Hilfe - und nahmen ihn anschließend fest.