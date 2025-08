Wer in diesem Sommer keine Möglichkeit oder Lust auf eine Fernreise hat, muss nicht auf Urlaubsfeeling verzichten. Wir stellen Ihnen vier Urlaubsziele in der Region vor.

Immer teurer werdende Flüge, Hotels und Co. führen dazu, dass sich zunehmend mehr Menschen für eine „Staycation“ entscheiden – den Urlaub daheim oder in der Nähe des Zuhauses.

Die Region Stuttgart bietet hierfür zahlreiche Möglichkeiten: von Campingplätzen und Hotels über Bauernhöfe bis hin zu vielfältigen Freizeitaktivitäten.

Campen auf dem Wasen oder Entspannen in einem Wellness-Hotel

Für einen erlebnisreichen Campingausflug ganz in der Nähe von Stuttgart bietet sich etwa der Campingplatz am Cannstatter Wasen an. Direkt am Neckar auf dem Veranstaltungsgelände des Wasens gelegen, ist er besonders bei Besuchern von Volksfesten, Konzerten und Sportevents beliebt. Mit modernen Sanitäranlagen, kostenlosem WLAN, einem gemütlichen Bistro, Campingfässern sowie guter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr eignet er sich sowohl für Kurztrips als auch längere Aufenthalte – ganz gleich, ob mit Zelt, Wohnmobil oder ohne eigenes Equipment, heißt es auf der Internet-Website.

Kostenbeispiel: Für eine vierköpfige Familie (zwei Erwachsene und zwei Kinder zwischen 3 und 14 Jahren), die außerhalb von Veranstaltungstagen mit einem unter zehn Meter langen Wohnmobil sieben Nächte auf dem Campingplatz Stuttgart verbringt, fallen laut Preisliste Gesamtkosten in Höhe von 287 Euro an.

Mit dem Wohnmobil kann man auch nahe Stuttgart einen schönen Urlaub auf dem Campingplatz verbringen (Symbolbild). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Wer bereit ist, etwas tiefer in den Geldbeutel zu greifen, kann sich auch einen Wellnessurlaub in der Nähe von Stuttgart gönnen. Das Burghotel Staufeneck in Salach bietet dafür eine erholsame Lage – rund 45 Minuten von Stuttgart entfernt. Der Wellnessbereich mit Infinity-Pool, Saunen und Fitnessraum sowie zwei Restaurants, darunter ein Michelin-prämiertes, lädt zur Entspannung und zum kulinarischen Genuss ein.

Kostenbeispiel: Für dieselbe vierköpfige Familie würden sich bei einer Hotelübernachtung im Classic-Doppelzimmer Gesamtkosten von 2.310 Euro für sieben Nächte ergeben – bestehend aus 1.750 Euro für die Zimmer und 560 Euro für die beiden Kinder.

Das Burghotel Staufeneck bietet Wellness und Michelin-prämiertes Essen. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Ausflug in Schwaben Park oder Sonnenhof

Wer den Adrenalinkick sucht, kann sich im Schwaben Park bei Kaisersbach im Welzheimer Wald austoben. Der familienfreundliche Freizeitpark bietet mit über 70 Attraktionen einen abwechslungsreichen Tagesausflug. Von Fahrgeschäften über Tiergehege bis hin zu Shows ist für Groß und Klein etwas dabei. Für Familien aus Stuttgart liegt der Park nur etwa eine Stunde entfernt.

Kostenbeispiel: Familien, die einen Aufenthalt im Schwaben Park planen, können im Schwaben Dorf eine kleine Hütte mieten. Eine vierköpfige Familie zahlt laut Internetseite 281,67 Euro pro Nacht, was sich bei sieben Nächten inklusive Frühstück auf rund 1.819 Euro summiert. Die Tageskarte in den Park kostet für Kinder von 3 bis 11 Jahren 27 €, für Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene 30 € sowie für Gäste ab 65 Jahren ebenfalls 27 € pro Person.

Im Freizeitpark Schwaben Park können Groß und Klein viel Spaß haben. Foto: imago images / Arnulf Hettrich

Tierisch gut kann es für Familien auf dem Sonnenhof in Stuttgart sein. Ein familienfreundlicher Erlebnisbauernhof mit vielfältigen Angeboten für Kinder und Erwachsene. Neben einem Streichelzoo und Abenteuerspielplatz bietet der Hof Aktivitäten wie Traktorfahrten, Reiten, Hochseilgarten und kreative Werkstätten. Ein Hofcafé sowie ein kleiner Markt mit regionalen Produkten sorgen für kulinarische Abwechslung. Auch Übernachtungen am angrenzenden Campingplatz sind möglich.

Kostenbeispiel: Für zwei Erwachsene und zwei Kinder zwischen 3 und 14 Jahren kostet eine Woche im Familientarif rund 245 Euro – inklusive Strom und Stellplatz. Reitkurse starten ab 114 € für vier Einheiten, Einzelstunden kosten 28,50 €. In den Ferien gibt es halbtägige oder ganztägige Betreuungsangebote mit Reitunterricht ab 265 € pro Woche. Reiterferien mit Übernachtung inklusive Vollverpflegung liegen je nach Reiteinheiten zwischen 595 € und 795 € pro Woche.

Am Sonnenhof in Suttgart, gibt es viele Pferde, auf denen geritten werden kann. Foto: Eva Herschmann

Neben diesen Angeboten bietet Stuttgart viele weitere Tagesausflugsmöglichkeiten: von tierischen Erlebnissen in der Wilhelma über faszinierende Technik im Mercedes-Benz Museum bis hin zu entspannten Spaziergängen im Killesbergpark. Auch der Schlossplatz mit der belebten Königstraße lädt zum Bummeln ein.