Spätestens seit Beginn der Sommerferien in Baden-Württemberg am 25. Juli hat die Hochphase der Urlaubssaison begonnen. Viele Tausende Deutsche machen sich zur ihrem Lieblingsferienort auf – das sind die Favoriten der VIPs aus dem Raum Stuttgart.

Alexander Roller 12.08.2024 - 15:12 Uhr

Es macht sich bemerkbar: Auf den Straßen ist weniger los, die frühen Bahnen sind nicht so voll und die Büros nicht so dicht besetzt. Das Reisefieber geht in Deutschland um. So zieht es auch viele Prominente aus dem Raum Stuttgart in die Ferne. Doch wo machen sie am liebsten Urlaub? Das ist teilweise sehr unterschiedlich. Für die einen geht es für einen Wanderurlaub in die Berge, für die anderen doch lieber ans Meer. Für einige muss es sogar gar nicht so weit weggehen, denn Erholung gibt’s auch im Ländle.