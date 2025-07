Urologe gibt Tipps: Blasenentzündung: Was löst sie aus und wie kann ich mich davor schützen?

Im Sommer haben viele Frauen und Mädchen Blasenentzündung. Wie sich dem unangenehmen Leiden vorbeugen lässt und warum es in den meisten Fällen keine Antibiotika braucht.

Blasenentzündung: Was löst sie aus und wie kann ich mich davor schützen?

Ständig aufs Klo. Und dazu dieses schmerzhafte Brennen, das einen weder ruhig sitzen noch liegen lässt. Die paar Tropfen Urin, die dann kommen, sind trüb und riechen übel. Im Jahr 2023 wurde im Südwesten 155 484 Mal eine Blasenentzündung diagnostiziert. Die Angaben beziehen sich auf Versicherte der AOK Baden-Württemberg, der größten Krankenkasse im Land. In Stuttgart waren es 8721 Diagnosen. In rund 95 Prozent der Fälle waren Frauen betroffen. Und das nicht nur einmal: „Zwei- bis drei einfache Entzündungen pro Jahr gelten als unproblematisch und normal“, sagt Ulrich Humke, Ärztlicher Direktor der Klinik für Urologie und Transplantationschirurgie am Klinikum Stuttgart.