Derzeit Stromausfall in Herrenberg

In Herrenberg sowie in den Teilorten Kuppingen, Affstätt und Oberjesingen ist zurzeit der Strom ausgefallen.

red 18.07.2025 - 12:36 Uhr

Wie die Feuerwehr mitteilt, gibt es derzeit in der Kernstadt Herrenberg sowie in den Teilorten Kuppingen, Affstätt und Oberjesingen einen Stromausfall. „Die Dauer des Ausfalls ist derzeit nicht absehbar“, schreibt die Feuerwehr auf ihrer Homepage und weist darauf hin, dass die Feuerwehrhäuser in den betroffenen Orten besetzt seien. Im Notfall sollen die Bürgerinnen und Bürger den Notruf 112 wählen oder das nächstgelegene Feuerwehrhaus aufsuchen.