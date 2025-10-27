Sie starten von einem US-Flugzeugträger für einen Routineeinsatz. Doch kurz hintereinander stürzen ein Kampfflugzeug und ein Hubschrauber ins Südchinesische Meer.
27.10.2025 - 10:31 Uhr
Ein von einem US-Flugzeugträger gestartetes Kampfflugzeug und ein Militärhubschrauber sind innerhalb kurzer Zeit nacheinander im Südchinesischen Meer abgestürzt. Alle Besatzungsmitglieder seien gerettet worden und in stabilem Zustand, erklärte die Pazifikflotte des US-Militärs auf der Plattform X. Die Ursache beider Vorfälle werde untersucht.