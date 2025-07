EU-Kommisionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) muss sich im EU-Parlament einem Misstrauensvotum stellen. Wann findet es statt?

Michael Bosch 10.07.2025 - 10:24 Uhr

An diesem Donnerstag muss sich die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einem Misstrauensvotum stellen. Es findet am Donnerstag, 10. Juli 2025, um 12 Uhr im Europäischen Parlament in Straßburg statt.