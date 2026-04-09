Urteil am Landgericht Stuttgart: Sindelfinger muss wegen Missbrauchs der Tochter knapp vier Jahre ins Gefängnis

Für drei Jahre und neun Monate muss ein 42-jähriger Mann ins Gefängnis, der seine heute 19 Jahre alte leibliche Tochter jahrelang sexuell missbraucht hat. Die 8. Große Strafkammer des Landgerichts Stuttgart verurteilte den Angeklagten wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen und sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie sexuellen Übergriffs in insgesamt 122 Fällen. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von fünfeinhalb Jahren beantragt, die Verteidigung auf eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus wegen Schuldunfähigkeit plädiert und hilfsweise auf eine Gefängnisstrafe von maximal drei Jahren.