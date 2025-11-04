Wer wird behandelt, wenn die Kapazitäten nicht reichen? Das Bundesverfassungsgericht hat die bisherigen Triage-Regeln für nichtig erklärt.
04.11.2025 - 09:52 Uhr
Das Bundesverfassungsgericht hat Regelungen zur sogenannten Triage bei medizinischen Behandlungen, die Ende 2022 in der Pandemie beschlossen wurden, für nichtig erklärt – es geht um die Frage, wer bei knappen medizinischen Ressourcen zuerst behandelt wird. Zwei Verfassungsbeschwerden von Notfall- und Intensivmedizinern hatten in Karlsruhe Erfolg, wie das Gericht mitteilte.