Als Teenager spielte Nathan Chasing Horse in dem preisgekrönten Western «Der mit dem Wolf tanzt» eine Figur namens «Lächelt viel». In einem Missbrauchs-Prozess ist er nun schuldig gesprochen worden.

dpa 31.01.2026 - 00:40 Uhr

Las Vegas - Der ehemalige US-Schauspieler Nathan Chasing Horse ("Der mit dem Wolf tanzt") ist wegen Missbrauchsvorwürfen schuldig gesprochen worden. Geschworene in Las Vegas im Bundesstaat Nevada befanden den 49-Jährigen in den meisten der 21 Anklagepunkten für schuldig, darunter sexueller Missbrauch Minderjähriger. Das Strafmaß soll Mitte März verkündet werden.