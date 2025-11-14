Das Urteil gegen Google zeigt, dass der Gesetzgeber gewillt ist, die Regeln gegen die übermächtigen Internetgiganten anzuwenden, kommentiert unser Autor Knut Krohn.
14.11.2025 - 14:07 Uhr
Die Welt im Internet hat sich in den vergangenen Jahren in einer atemberaubenden Geschwindigkeit verändert. Nicht alle Entwicklungen sind zum Wohle des Verbrauchers verlaufen. Deshalb ist es richtig, dass die Europäische Union versucht, den großen Konzernen jene Zügel anzulegen, die einen fairen Wettbewerb ermöglichen sollen. Anfangs wurde die EU belächelt, als sie begann, umfassende Gesetze zu definieren, die auch für die schier allmächtigen Tech-Giganten aus den USA gelten sollen.