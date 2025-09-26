Urteil gegen Hanna S. Brutale Schlägerin?
Das Oberlandesgericht München hat die mutmaßliche Linksextreme Hanna S. wegen Beteiligung an Gewalttaten in Ungarn zu fünf Jahren Haft verurteilt.
Auch am Tag der Urteilsverkündung erheben sie sich von ihren Sitzen in dem Münchner Gerichtssaal, als Hanna S. vom Wachpersonal rein geführt wird. Eine Minute erhält sie brandenden Applaus von einigen Dutzend Unterstützern aus der linken Szene. Das ist erlaubt, der Prozess hat noch nicht begonnen. Danach muss es aber still sein, hatte Philipp Stoll schon mehrfach angemahnt und mit Ordnungsgeld oder Ordnungshaft gedroht. Er ist der Vorsitzende Richter der Staatsschutzkammer des Oberlandesgerichts.