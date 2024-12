Eine Gruppe verurteilter Maple-Banker muss nach einem BGH-Entscheid fast doppelt so viele Taterträge aus Cum-Ex-Deals zurückzahlen wie bisher angeordnet. Das Urteil hat Folgen für weitere Verfahren.

dpa 04.12.2024 - 13:57 Uhr

Frankfurt/Karlsruhe - Im Cum-Ex-Steuerskandal müssen vier ehemalige Manager der Maple Bank nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs insgesamt rund 20 Millionen Euro aus Taterträgen zurückzahlen. Deutschlands oberstes Strafgericht ordnete damit fast doppelt so hohe Zahlungen an als in einem früheren Urteil das Landgericht Frankfurt.