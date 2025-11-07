Ein Wettbüro darf in St. Leon-Rot auch in der Nähe einer Grundschul-Turnhalle eröffnen: Das hat das Verwaltungsgericht Karlsruhe entschieden.
07.11.2025 - 15:21 Uhr
In der Nähe der Turnhalle einer Grundschule, die auch für den Vereinssport genutzt wird, darf in Baden-Württemberg ein Wettbüro eröffnet werden. Das ist kein Verstoß gegen das Glücksspielgesetz des Landes, wie das Verwaltungsgericht Karlsruhe nach Angaben vom Freitag entschied. Bei der Turnhalle handle es sich nicht um eine Einrichtung zum Aufenthalt von Kindern und Jugendlichen im Sinn dieses Gesetzes.