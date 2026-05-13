Eine Frau aus Niedersachsen hat ihrem Ex-Mann Säure ins Gesicht geschüttet, um ihn zu töten. Der Mann überlebt den Angriff, erblindet aber nahezu komplett. Das Gericht schickt die Frau ins Gefängnis.
13.05.2026 - 11:27 Uhr
Braunschweig - Für einen Angriff mit hochkonzentrierter Ameisensäure auf ihren Ex-Partner muss eine 27-jährige Frau aus Niedersachsen für zwölf Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Braunschweig verurteilte die Angeklagte wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerer und gefährlicher Körperverletzung. Dem Opfer, das nach der Tat nahezu komplett erblindete, sprach das Gericht 250.000 Schmerzensgeld zu.