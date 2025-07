Vor fast vier Jahren wurden vier junge Studierende in Idaho in den USA erstochen. Nun steht das Urteil fest.

dpa 23.07.2025 - 21:20 Uhr

Boise - Ein 30-Jähriger muss für den Mord an vier Studenten im US-Staat Idaho bis zu seinem Lebensende ins Gefängnis. Ein Richter verhängte die Strafe verbunden mit Entschädigungen in Höhe von insgesamt rund 200.000 Dollar an die Opferfamilien (etwa 170.000 Euro).