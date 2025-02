Es war eine Tat, die aus der Feder eines Drehbuchautors aus Hollywood stammen könnte: Am Abend des 4. Januar vergangenen Jahres musste ein Geldtransporter auf seinem Rückweg zur Firma auf einem Feldweg zwischen Pattonville und Oßweil vor einer Kreuzung stoppen, da ein anderes Auto den Weg versperrte. Neben diesem stand ein älterer Mann mit Gehstock, der offensichtlich eine Panne hatte. Als der Beifahrer des Werttransporters das Fahrzeug verließ, um mit dem Mann zu sprechen, zückte dieser eine Pistole.

Ein weiterer bewaffneter Mann kam dazu und zwang den Beifahrer, sich auf den Boden zu legen. Fast zeitgleich trat ein dritter Mann mit Panzerfaust an die Fahrerseite des Mercedes Sprinter und zwang den Fahrer, den Transporter zu verlassen. Auch dieser musste sich auf den Boden legen, die Täter luden die Beute in ein mitgebrachtes Fahrzeug um und flohen. Eine halbe Stunde lang mussten die beiden Männer auf dem Boden liegen, ehe ihre Bewacher sie gehen ließen. Von den 3,8 Millionen Euro fehlt bis heute jede Spur.

Lesen Sie auch

Überfall wurde vorgetäuscht

Doch nach mehr als viermonatiger Verhandlung kam das Landgericht Stuttgart am Freitag zu der Überzeugung, dass diese Geschichte sich so niemals abgespielt hat, sondern die Angeklagten den Überfall zusammen mit einem unbekannten Dritten vorgetäuscht haben. Die Richter der 7. Großen Strafkammer verurteilten den 43 Jahre alten Fahrer und dessen 25-jährigen Beifahrer zu sieben Jahren Haft – wegen Diebstahls mit Waffen und Vortäuschens einer Straftat. Das Gericht blieb damit nur knapp unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die acht Jahre Haft für die beiden Angeklagten gefordert hatte. Die Verteidiger forderten Freispruch.

Finanzielle Motive für die Tat

Als Motiv für die Tat sahen die Richter finanzielle Motive: Der 43-Jährige habe Schulden gehabt und eine Familie sowie eine Freundin versorgen müssen. Und auch der jüngere Angeklagte habe schnell zu Geld kommen wollen. „Böse Zungen würden behaupten, es gibt 3,8 Millionen Gründe für so einen Überfall“, sagte der Vorsitzende Richter Matthias Rummel in seiner Urteilsbegründung, in der er ausführlich die Indizien darlegte, auf denen das Urteil beruht.

Die beiden Angeklagten hätten die Tat minutiös geplant. So seien sie im Dezember an neun Tagen über den Feldweg Richtung Oßweiler Höhe gefahren. Fahrtdauer im Schnitt zwei Minuten laut GPS. Am Tattag hätten sie für die letzten 200 Meter der Strecke vier Minuten gebraucht und hätten mit dem Transporter einmal angehalten. „Davon hat keiner der Angeklagten in seiner Schilderung berichtet“, sagte Rummel. Zudem habe es Widersprüche bei der Farbe des anderen Autos und in anderen Punkten gegeben. Zudem stelle sich die Frage, warum der Fahrer laut der Logdaten erst nach 34 Sekunden ausgestiegen sei, wenn er beobachtet habe, was mit seinem Kollegen passiert sei, und warum er keinen Alarm ausgelöst habe.

Aussagen passen nicht zu den Spuren

Auch Beobachtungen von Zeugen würden nicht zu der Schilderung der Angeklagten passen. So sei ein Radfahrer zur angeblichen Tatzeit vorbeigekommen und habe den Transporter, jedoch keine Personen gesehen. Ein Spaziergänger mit Hund habe eine rauchende Person beobachtet, auch davon hätten die beiden Angeklagten in ihrer Schilderung nichts berichtet. Auch passe die Aussage der beiden Angeklagten, sei seien eine halbe Stunde auf dem feuchten Ackerboden gelegen, nicht zu den ausgewerteten Spuren. Auch Fußspuren habe man nur von den beiden Angeklagten gefunden.