Das Attentat auf Shinzo Abe rückte 2022 die Verbindungen zwischen einer Sekte und Mitgliedern der rechtskonservativen Regierungspartei ins Rampenlicht. Nun fiel das Urteil im Prozess gegen den Täter.
21.01.2026 - 06:06 Uhr
Nara - Dreieinhalb Jahre nach dem tödlichen Anschlag auf den japanischen Ex-Regierungschef Shinzo Abe ist der Attentäter zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Das zuständige Bezirksgericht befand den inzwischen 45-jährigen Tetsuya Yamagami für schuldig, Japans am längsten amtierenden Ministerpräsidenten der Nachkriegszeit mit einer selbstgebauten Schusswaffe während einer Wahlkampfrede in der Stadt Nara erschossen zu haben.