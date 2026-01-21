Abes gewaltsamer Tod im Juli 2022 löste weltweit Entsetzen aus. Yamagami wurde nach dem Attentat vor laufenden Kameras überwältigt und festgenommen. Später sagte er laut Medienberichten aus, er habe aus Hass auf die umstrittene Vereinigungskirche gehandelt - eine religiöse Organisation, die von seiner Mutter hohe Summen gespendet bekommen habe, was die Familie nach seiner Aussage in den finanziellen Ruin trieb. Er habe Abe als Ziel auserkoren, weil er in ihm eine zentrale Verbindungsfigur zwischen der Sekte und Japans Politik sah.