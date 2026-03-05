Urteil nach Schießerei Achteinhalb Jahre Haft für den Angeklagten
Das Landgericht Ulm erkennt auf versuchten Totschlag. Zwei Gruppen trafen in der Göppinger Pappelallee im Mai 2025 aufeinander, die eine war bewaffnet.
Im Prozess zu der Schießerei in der Göppinger Pappelallee am 17. Mai 2025 ist das Urteil gefällt. Das Landgericht Ulm verhängt acht Jahre und sechs Monate Freiheitsstrafe für den Angeklagten, der einen 24-jährigen Kontrahenten mit einem Schuss lebensgefährlich verletzt haben soll. Der Angeklagte (35) habe auch auf dessen Begleiter geschossen, als die ganze Gruppe flüchtete. Das Gericht erkannte auf versuchten Totschlag in vier Fällen und setzte das Strafmaß ziemlich hoch an.