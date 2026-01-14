Eine Mutter bringt ihr Kind heimlich zur Welt – das Neugeborene stirbt. Warum das Gericht auf Bewährung entschied und eine Therapie anordnete.
14.01.2026 - 12:43 Uhr
Erfurt - Wegen des Todes ihres Neugeborenen ist eine 38-Jährige vom Landgericht Erfurt zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Das Gericht sprach die Angeklagte des Totschlags im minderschweren Fall für schuldig. Neben der zweijährigen Strafe – ausgesetzt zur Bewährung – muss sich die Frau aufgrund ihrer instabilen Persönlichkeit wegen einer Borderlinestörung einer Therapie unterziehen.