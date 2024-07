Der US-Journalist Evan Gershkovich ist in Russland zu 16 Jahren Haft in einer Strafkolonie verurteilt worden. Das zuständige Gericht in Jekaterinburg sprach den 32-Jährigen der „Spionage“ schuldig.

red/AFP 19.07.2024 - 14:31 Uhr

Der US-Journalist Evan Gershkovich ist in Russland zu 16 Jahren Haft verurteilt worden. Das zuständige Gericht in Jekaterinburg sprach den 32-Jährigen am Freitag der „Spionage“ schuldig, wie eine AFP-Reporterin berichtete. Der Journalist des „Wall Street Journal“ muss die Haft laut Urteil in einer Strafkolonie unter „verschärften Bedingungen“ ableisten.