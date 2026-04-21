Es waren grausame Taten an jenem Juni-Tag 1944, als im griechischen Dorf Distomo SS-Einheiten Zivilisten töteten. Um Entschädigungen wird noch gestritten. Nun hat Italiens höchstes Gericht geurteilt.
21.04.2026 - 12:49 Uhr
Rom - Im Streit um Entschädigungen für NS-Verbrechen hat Italiens höchstes Gericht eine Entscheidung zugunsten von Auslandsopfern getroffen. Demnach dürfen ausländische Opfer des Nationalsozialismus weiter versuchen, auf bestimmte Vermögenswerte der Bundesrepublik in Italien zuzugreifen – etwa bei staatseigenen Unternehmen wie der Deutschen Bahn.