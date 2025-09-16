Bei der Begründung der lebenslangen Haft für den Mörder des Polizisten Rouven Laur stellt Richter Herbert Anderer die Opfer im Terroranschlag in den Mittelpunkt.
16.09.2025 - 15:19 Uhr
Lebenslang muss der mutmaßliche Mörder von Polizeihauptkommissar Rouven Laur in Haft. Die Richter des 5. Strafsenats des Stuttgarter Oberlandesgerichts stellten zudem fest, dass Sulaiman A. besonders schwere Schuld auf sich geladen hatte. Der 26 Jahre alte Afghane hatte am 31. Mai vergangenen Jahres auf dem Mannheimer Marktplatz einen Informationsstand der islamkritischen Gruppe „Pax Europa“ angegriffen, mit einem Jagdmesser fünf Männer und Laur so schwer verletzt, dass der Polizist zwei Tage später um 17.03 Uhr in einer Mannheimer Klinik verstarb.