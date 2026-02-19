Yoon hat 2024 überraschend das Kriegsrecht verhängt - wollte er damit die verfassungsgemäße Ordnung Südkoreas zerschlagen? Nun fällt das Urteil - die Staatsanwaltschaft fordert die Todesstrafe.
Seoul - Im bedeutsamsten Strafprozess Südkoreas der vergangenen Jahre erwartet Ex-Präsident Yoon Suk Yeol in wenigen Stunden sein Urteil. Nachdem der 65-Jährige im Dezember 2024 überraschend das Kriegsrecht verhängt hatte, muss er sich nun im zentralen Bezirksgericht Seoul wegen Aufstands verantworten. Den Richtern stehen bei einem Schuldspruch nur drei Optionen zur Verfügung: lebenslange Haft, lebenslange Haft mit Zwangsarbeit oder die Todesstrafe. Letzteres hatte die Staatsanwaltschaft Mitte Januar gefordert.