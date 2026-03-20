Chuck Norris ist tot. Der US-Actionstar ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Das gab seine Familie bekannt.

red/afp 20.03.2026 - 15:24 Uhr

Der US-Schauspieler und Actionstar Chuck Norris ist tot. Er starb im Alter von 86 Jahren im Kreise seiner Familie, wie seine Angehörigen am Freitag im Onlinedienst Instagram mitteilten. „Für die Welt war er Kampfsportler, Schauspieler und ein Symbol der Stärke“, erklärte die Familie. „Für uns war er ein hingebungsvoller Ehemann, ein liebender Vater und Großvater, ein unglaublicher Bruder und das Herz unserer Familie.“