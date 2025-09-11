US-Aktivist Charlie Kirk ermordet: Eskalation der Worte, Explosion der Gewalt

Die Ermordung des jungen rechten US-Volkstribuns Charlie Kirk in aller Öffentlichkeit an einem sonnigen Nachmittag auf einem College-Campus in Utah sollte eigentlich ein Augenblick des Erschreckens, des Innehaltens und der Trauer sein. Doch in den sogenannten sozialen Medien ließen links- und rechtsextremistische Stimmen nicht lange auf sich warten, um die – noch reichlich ungeklärte – Lage sofort für ihre schändlichen Zwecke auszuschlachten.

Da fand sich ganz links sogar unverhohlene Freude über Kirks Tod. Dieser habe nur das Schicksal erlitten, das er verdient, hieß es. Und rechtsradikale Internetaktivisten verlangten nach Trauer und Schock politische Abrechnung und Rache.

Mord an Charlie Kirk soll „mundtot“ machen

Dabei fand stellvertretend auch für viele Demokraten und Republikaner Amanda Litman von der der eher linken Gruppe „Run for Something“ den richtigen Ton: „Politische Gewalt soll Angst einflößen und mundtot machen – sie ist niemals akzeptabel. Wir müssen nicht mit jemandem übereinstimmen, um zu akzeptieren, dass er ein Recht auf eine freie Meinung hat, ohne um sein Leben oder seine Sicherheit zu fürchten.“

Der rechte Trump-Unterstützer Charlie Kirk (re.) Ende 2024 auf dem „America Fest“ in Phoenix. Foto: AFP

Trotzdem wächst nun die Sorge, dass sich die anhaltende politische Krise in den USA, die immer noch zunehmende Polarisierung und die immer härter werdende öffentliche Rede zu noch mehr Gewalt gegen progressive und konservative Vertreter auswachsen könnten. Charlie Kirk, ein beseelter christlicher Kulturkämpfer, dem angerechnet wurde, mit seiner Jugendorganisation Turning Point USA (TPUSA) vor allem Jungwähler für den US-Präsidenten Donald Trump zu mobilisieren, war selbst ein angriffslustiger Hitzkopf und eine Ikone in der Ära tiefer parteilicher Spaltung, die nicht einmal vor Familien haltmacht.

Welle politischer Gewalt in USA

Seit Jahren schon wird das Misstrauen und sogar der Hass vieler Amerikaner auf den politischen Gegner begleitet von einem besorgniserregenden Anstieg politischer Gewalt. Erst im Juni wurden in Minnesota eine Abgeordnete und ihr Mann zuhause ermordet. Es gab Pläne, Gretchen Widmer, die demokratische Gouverneurin von Minnesota zu entführen, 2022 wurde ein Bewaffneter verhaftet, der den von Trump nominierten Verfassungsrichter Brett Kavanaugh umbringen wollte. Und 2024 verfehlte ein junger Schütze Trump bei einem Wahlkampfauftritt in Pennsylvania nur knapp.

US-Bürger lehnen Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung mit großer Mehrheit ab. Zu viele Amerikaner aber verabschieden sich vom Ideal des friedlichen Meinungsstreits. Dass die USA in Waffen schwimmen, verschlimmert die Lage weiter. „Wir sind praktisch ein Pulverfass von einem Land“, vermerkt der Politikwissenschaftler Robert Pape. Ein Land, dessen Präsident seine Gegner unverhohlen „Drecksack“ nennt und dessen Gegner ihn als Faschisten beschimpfen. Alt-Zündler Newt Gingrich spricht von „einem kulturellen Bürgerkrieg“.

„Kultureller Bürgerkrieg“ in USA?

Die Intensität des politischen Streits wird sicher nicht abnehmen. Dafür sorgt allein die Problemlast. Und Teile der öffentlichen Rede werden – verdorben durch X- und Tiktok – auch nicht wieder zivilisierter. Das gilt übrigens auch diesseits des Atlantiks.

Umso wichtiger wäre es, wenn die Eliten mit gutem Beispiel vorangingen und sich wieder gemäßigter und mit mehr Empathie äußern würden. Und diejenigen US-Bürger, die politische Gewalt billigen, müssen dazu gebracht werden, ihre Gegenüber nicht länger zu dämonisieren.

Wie erreicht man das? Durchs Gespräch. Das sah auch Charlie Kirk so: Als ihn eine Frau einmal gefragt hat, warum er auf ihren Campus gekommen sei, antwortete er: „Wenn die Leute aufhören miteinander zu sprechen, folgt Gewalt.“