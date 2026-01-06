Der US-Einsatz zur Festnahme von Präsident Maduro hat mehrere venezolanische Soldaten das Leben gekostet. Auch Dutzende Kubaner wurden bei der Kommandoaktion am Wochenende getötet.

red/dpa 06.01.2026 - 20:50 Uhr

Bei dem US-Angriff auf Caracas zur Festnahme von Präsident Nicolás Maduro sind mindestens 24 Soldaten Venezuelas getötet worden. „In Gedenken: 24 Sterne wurden von der feigen Hand des Imperiums aus unserem bolivarischen Firmament gerissen“, hieß es in der Mitteilung der venezolanischen Streitkräfte. Dazu wurden Fotos der getöteten Männer und Frauen veröffentlicht. In Gedenken an den südamerikanischen Freiheitskämpfer Simón Bolívar bezeichnet sich das venezolanische Militär selbst als Bolivarische Armee.