US-Angriff auf Venzuela? Maduro lässt Venezuelas Bürger bewaffnen
Laut US-Medien bereitet Washington in „wenigen Wochen“ einen Schlag gegen Venezuela vor.
Venezuelas Machthaber Nicolás Maduro lässt seine Bevölkerung in der Befürchtung eines US-Angriffs auf sein Land bewaffnen. Im ganzen Land werden derzeit nicht nur die paramilitärischen bolivarischen Milizen trainiert, sondern auch Zivilisten und sogar Rentner an Gewehren ausgebildet. Seit US-Staatschef Donald Trump den Druck mit Worten und Taten auf die chavistische Regierung immer weiter erhöht hat, fürchtet Maduro, die USA planten einen Angriff oder würden versuchen, gewaltsam einen Regimewechsel herbeizuführen. Ende der Woche wurden in den USA Berichte veröffentlicht, wonach Trump offenbar Optionen für mögliche Angriffe auf Drogenhändler in dem südamerikanischen Land selbst vorbereitet. Das berichtet der Fernsehsender NBC News unter Berufung auf vier „mit der Angelegenheit vertraute Personen.“