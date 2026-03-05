Donald Trump hatte einst versprochen, Amerika aus militärischen Abenteuern rauszuhalten. Der Iran-Krieg entzweit den Präsidenten und seinen Vize.
05.03.2026 - 13:52 Uhr
JD Vance gilt derzeit als Favorit, wenn es um die Nachfolge von Donald Trump geht. Er ist erst 41 Jahre alt und bereits Vizepräsident. Für einen Großteil der „Make-America-Great-Again“-Bewegung (MAGA) steht der Mann aus Ohio auf Platz Eins, wenn es um die Frage geht, wer Präsidentschaftskandidat der Republikaner im Jahr 2028 werden soll.