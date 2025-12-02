US-Angriffe gegen Drogenschmuggler Kanonenboot-Politik des 21. Jahrhunderts
Die USA wollen Venezuela ihren Willen aufzwingen, um damit ein Exempel für die ganze Region zu statuieren, kommentiert Rainer Pörtner.
Mehr als 80 Menschen haben die Vereinigten Staaten bei Angriffen auf Boote mutmaßlicher Drogenschmuggler in der Karibik bereits getötet. Das US-Militär scheut auch nicht davor zurück, Überlebende auf See, die sich an die Reste ihres zerstörten Bootes klammern, durch einen zweiten Beschuss umzubringen.