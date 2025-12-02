 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Politik

  4. Kanonenboot-Politik des 21. Jahrhunderts

US-Angriffe gegen Drogenschmuggler Kanonenboot-Politik des 21. Jahrhunderts

US-Angriffe gegen Drogenschmuggler: Kanonenboot-Politik des 21. Jahrhunderts
1
Venezuelas Präsident Nicolas Maduro bei einer Demo in Caracas: Die US-Regierung will, dass er seine Macht abgibt. Foto: AFP/Juan Barreto

Die USA wollen Venezuela ihren Willen aufzwingen, um damit ein Exempel für die ganze Region zu statuieren, kommentiert Rainer Pörtner.

Politik/Baden-Württemberg: Rainer Pörtner (pö)

Mehr als 80 Menschen haben die Vereinigten Staaten bei Angriffen auf Boote mutmaßlicher Drogenschmuggler in der Karibik bereits getötet. Das US-Militär scheut auch nicht davor zurück, Überlebende auf See, die sich an die Reste ihres zerstörten Bootes klammern, durch einen zweiten Beschuss umzubringen.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Venezuela: Trumps Staatsfeind Nummer Eins

Venezuela Trumps Staatsfeind Nummer Eins

Nicolás Maduro regiert Venezuela seit fast zwölf Jahren und trotzt der US-Drohkulisse. Den Autokraten zeichnet maximaler Wille zum Machterhalt aus.

Washington beruft sich bei den militärischen Einsätzen auf ein vorgebliches Recht „zur Selbstverteidigung“. Die Drogenschmuggler aus Venezuela seien Terroristen und führten Krieg gegen die USA, deshalb sei eine militärische Antwort gerechtfertigt. Diese Argumentation ist hanebüchen. In Wahrheit biegt die US-Regierung das Recht so lange, bis es für sie passt.

Einflussgebiet der USA

US-Präsident Donald Trump setzt seine Soldaten und Waffen ein, ohne einen offenen Krieg gegen Venezuela zu führen. Er will den venezolanischen Diktator Nicolas Maduro entmachten und ein neues Regime in Caracas sehen, das ihm hörig ist. Die Karibik, so signalisiert er damit den anderen politischen Führern in der Region, soll alleiniges Einflussgebiet der USA sein.

Unsere Empfehlung für Sie

USA und Venezuela: Die Kriegsszenarien in der Karibik

USA und Venezuela Die Kriegsszenarien in der Karibik

Der größte Flugzeugträger der Welt ist angekommen, Venezuela hat seine Truppen mobilisiert. Diese Szenarien sind im Konflikt nun wahrscheinlich.

Das ist klassische Kanonenboot-Politik, wie sie die Welt aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert kennt: Ein militärisch weit überlegener Staat schickt seine Kriegsschiffe vor die Küste eines schwächeren Staates, um ihm seinen Willen aufzuzwingen. Trump lässt hier ein Exempel statuieren – und die Welt schaut ohne großen Widerspruch zu.

Weitere Themen

Newsblog zum Krieg in Nahost : Wadephul für raschen Beginn von Gaza-Wiederaufbau-Konferenz

Newsblog zum Krieg in Nahost Wadephul für raschen Beginn von Gaza-Wiederaufbau-Konferenz

Nach gut zwei Jahren sind die überlebenden israelischen Geiseln von der palästinensischen Hamas freigelassen worden. Die aktuellen Entwicklungen im Newsblog.
US-Angriffe gegen Drogenschmuggler: Kanonenboot-Politik des 21. Jahrhunderts

US-Angriffe gegen Drogenschmuggler Kanonenboot-Politik des 21. Jahrhunderts

Die USA wollen Venezuela ihren Willen aufzwingen, um damit ein Exempel für die ganze Region zu statuieren, kommentiert Rainer Pörtner.
Von Rainer Pörtner
Verdacht auf Mittelmissbrauch: Ehemalige EU-Außenbeauftragte festgenommen

Verdacht auf Mittelmissbrauch Ehemalige EU-Außenbeauftragte festgenommen

Die ehemalige EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini ist im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen des Verdachts auf Missbrauch von EU-Geldern festgenommen worden. Die Einzelheiten.
Friedensverhandlungen: Rumänien fordert „robuste“ Garantien für Ukraine

Friedensverhandlungen Rumänien fordert „robuste“ Garantien für Ukraine

Rumäniens Vize-Regierungschefin Oana Gheorghiu fordert glaubwürdige Sicherheitsgarantien für die Ukraine, um Russland von weiterer Aggression abzuhalten.
Von Rainer Pörtner und Michael Weißenborn
Streit um den Ostermontag: Arbeiten wir zu wenig?

Streit um den Ostermontag Arbeiten wir zu wenig?

Könnten wir auf einen Feiertag verzichten? Die Idee ist unbeliebt – das spricht nicht gegen sie, meint unser Autor Armin Käfer.
Von Armin Käfer
Zukunft der Autoindustrie: EU-Kommission: Diskussion um Verbrenner-Aus noch nicht abgeschlossen

Zukunft der Autoindustrie EU-Kommission: Diskussion um Verbrenner-Aus noch nicht abgeschlossen

Die Kommission wollte dieses Jahr einen Vorschlag vorlegen, doch nun gibt es Zweifel am Zeitplan. Der EU-Verkehrskommissar sagt in einem Interview, was als Nächstes kommen könnte.
Auftritt bei Gründungskongress: Tino Chrupalla: Alexander Eichwald wird kein AfD-Mitglied bleiben

Auftritt bei Gründungskongress Tino Chrupalla: Alexander Eichwald wird kein AfD-Mitglied bleiben

Mit seiner Rede mit scharf-rechten Parolen und Hitler-Anleihen löste Alexander Eichwald Irritationen aus. Wie geht es nach dem Auftritt beim Gründungskongress weiter?
Mord, Folter und Vergewaltigung: Deutschland überstellt mutmaßlichen Kriegsverbrecher nach Den Haag

Mord, Folter und Vergewaltigung Deutschland überstellt mutmaßlichen Kriegsverbrecher nach Den Haag

Am Berliner Flughafen wird im Sommer ein Libyer festgenommen. Der Vorwurf: Mord, Folter und Vergewaltigung. Jetzt kann der Prozess gegen ihn vor dem IStGH beginnen.
Pentagon: Der Kriegsminister unter Beschuss der eigenen Leute

Pentagon Der Kriegsminister unter Beschuss der eigenen Leute

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth soll den Befehl erteilt haben, wehrlose Überlebende in der Karibik zu töten. Der Kongress will dies nun untersuchen.
Von Thomas Spang
Rentenreform: Rentendebatte spitzt sich zu - Union plant Probeabstimmung

Rentenreform Rentendebatte spitzt sich zu - Union plant Probeabstimmung

Geht es nach Kanzler Merz, wird im Bundestag am Freitag über das umstrittene Rentenpaket abgestimmt. Die Union bleibt hart, hält sich und der Koalition aber eine Hintertür offen.
Weitere Artikel zu Kommentar Venezuela USA Donald Trump
 
 