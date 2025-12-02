US-Angriffe gegen Drogenschmuggler: Kanonenboot-Politik des 21. Jahrhunderts

Mehr als 80 Menschen haben die Vereinigten Staaten bei Angriffen auf Boote mutmaßlicher Drogenschmuggler in der Karibik bereits getötet. Das US-Militär scheut auch nicht davor zurück, Überlebende auf See, die sich an die Reste ihres zerstörten Bootes klammern, durch einen zweiten Beschuss umzubringen.

Einflussgebiet der USA

US-Präsident Donald Trump setzt seine Soldaten und Waffen ein, ohne einen offenen Krieg gegen Venezuela zu führen. Er will den venezolanischen Diktator Nicolas Maduro entmachten und ein neues Regime in Caracas sehen, das ihm hörig ist. Die Karibik, so signalisiert er damit den anderen politischen Führern in der Region, soll alleiniges Einflussgebiet der USA sein.

Das ist klassische Kanonenboot-Politik, wie sie die Welt aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert kennt: Ein militärisch weit überlegener Staat schickt seine Kriegsschiffe vor die Küste eines schwächeren Staates, um ihm seinen Willen aufzuzwingen. Trump lässt hier ein Exempel statuieren – und die Welt schaut ohne großen Widerspruch zu.