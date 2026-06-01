US-Armee in Böblingen Einladung zum Independence Day: Party ja, Fragen nein?
Das US-Militär in Böblingen hat jüngst die Presse von Events ausgeladen, lädt aber jetzt zum rauschenden Fest. Wie passt das zusammen?
Das US-Militär in Böblingen hat jüngst die Presse von Events ausgeladen, lädt aber jetzt zum rauschenden Fest. Wie passt das zusammen?
Das vorweg: Dass militärische Einrichtungen gesichert werden müssen, steht außer Frage. Aber dass die Verwaltung des US-Militärs in der Region Stuttgart seit der Wiederwahl von Donald Trump zum Präsidenten die Presse auf Abstand hält, ist auffällig – und wirft Fragen auf.