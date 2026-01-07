Grönland gehört zum Königreich Dänemark - das will US-Präsident Trump nicht akzeptieren. Er erhebt Anspruch auf die größte Insel der Welt. Wie geht es nun weiter?
07.01.2026 - 18:56 Uhr
US-Außenminister Marco Rubio hat für kommende Woche ein Treffen mit Vertretern Dänemarks angekündigt, um über Grönland zu sprechen. Auf eine Frage, ob damit ein militärisches Vorgehen vom Tisch sei, wollte er sich vor Journalisten nicht äußern. Es ist noch nicht bekannt, wo und wann genau das Treffen stattfinden soll.