Ein jüngster Vorstoß der Republikaner für einen Übergangshaushalt scheiterte - damit ist ein sogenannter «Shutdown» in den USA kaum noch abzuwenden.
01.10.2025 - 01:59 Uhr
Washington - Im US-Senat ist der jüngste Versuch gescheitert, einen Übergangshaushalt zu beschließen und damit einen "Shutdown" abzuwenden. Der Gesetzentwurf der Republikaner erhielt 55 von 100 der Stimmen in der Kongresskammer - erforderlich gewesen wären 60. Bis Mitternacht (Ortszeit/06.00 Uhr MESZ) hat das Parlament theoretisch noch die Möglichkeit, einen Stillstand der Regierungsgeschäfte zu verhindern. Dies scheint zu diesem Zeitpunkt unwahrscheinlich.