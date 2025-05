Viel Chrom, noch mehr PS und vor allen Dingen Spaß und Partystimmung – das US-Car-Treffen zieht regelmäßig mehrere tausend Besucher ins Industriegebiet von Waiblingen-Neustadt – so auch an diesem Sonntag. Zurecht, wie Heiko Fricke findet. Der 55-Jährige gehört zum Verein „US Car & Motorcycle Club Waiblingen/Neustadt e.V.“, der das besondere Event einmal im Jahr veranstaltet.

„Es ist viel Arbeit, aber die lohnt sich. Es ist immer richtig, richtig gut und es ist schade, dass die Veranstaltung nur einen Tag lang geht“, sagt Fricke und fügt hinzu, dass der Verein von den Bastards MC unterstützt werde, denn zu tun gebe es sowohl im Vorfeld als auch am Tag selber erfahrungsgemäß immer jede Menge. „Die Veranstaltung hat sich längst zur größten in Neustadt gemausert und ist richtig was fürs Auge, aber der Aufwand ist riesig“, sagt Fricke.

Schaulaufen der US-Schönheiten und hubraumstarken Boliden

Kein Wunder: Das Schaulaufen der US-Schönheiten und hubraumstarken US-Boliden muss geplant und mit dem passenden Programm ergänzt werden. „Dieses Mal haben wir Cheerleader, Square Dancer und Verkaufsstände für die Unterhaltung und Foodtrucks fürs leibliche Wohl geordert“, erklärt Heiko Fricke. Doch all das ist natürlich nur der Rahmen für die röhrenden US-Cars, die sich traditionell einmal im Jahr in ihrer ganzen Schönheit in Waiblingen präsentieren. Ob Mustangs, Camaros, Cadillacs, Buicks oder manchmal sogar ein DeLorean aus „Zurück in die Zukunft“ – für Fans war mit rund 500 US-Cars auch an diesem Wochenende einiges geboten.

Ein Jeep, ganz aus Holz, ein Pick up, meterhoch – Schrille Cars sind am Start

Wenn die Besitzer der besonderen Fahrzeuge – darunter viele Stammgäste – mit lautem Motor vorfahren und ihr Schätzchen zur Schau stellen, glänzen die Augen der Fans. „Wir hatten schon echt schrille Sachen da. Ein Jeep ganz aus Holz, ein Pick-up, für den man eine Leiter brauchte, so hoch war er. Auch ein DeLorean aus dem Kultfilm ,Zurück in die Zukunft’ war schon bei uns. Das macht einfach Spaß“, sagt Heiko Fricke, der selbst mit einem Motorrad vorfährt.

Das Schaulaufen der oft bunten und chromlastigen PS-Schönheiten aus Übersee begann einst im kleinen Rahmen als Veranstaltung des legendären Neustädter Bahnhofs-Rock-Pubs. Von Anfang an unterstützten die Stammgäste vom Chapter Waiblingen des MC Bastards Germany die Gastgeber der Waiblinger Kneipe tatkräftig dabei, dass die besondere Veranstaltung ein richtiger Erfolg wurde.

Als die Kult-Bar dann im Jahr 2013 schließen musste, übernahm direkt die Truppe, die später den US Car & Motorcycle Club Waiblingen/Neustadt e.V. gründete – und dann auch bis heute dabei geblieben ist. Und der Erfolg und die Akzeptanz im Umfeld geben ihnen Recht: „Die Firmen im Industriegebiet an der Kreuzung Boschstraße, Heinkelstraße, wo wir auch unser Clubhaus haben, unterstützen uns alle und halten uns für die Veranstaltungen den Rücken frei, das ist richtig toll“, sagt der Rudersberger Heiko Fricke und hält nach dem nächsten schicken US-Schlitten Ausschau.