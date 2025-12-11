Wer eine Million Dollar zahlt, soll sich - nach einer Überprüfung - dauerhaft in den USA niederlassen dürfen. Das neue Aufenthaltsrechts-Programm ist voll auf die Person Trump zugeschnitten.
11.12.2025 - 01:25 Uhr
Washington - Für den Betrag von einer Million US-Dollar (rund 855.000 Euro) können sich Vermögende aus dem Ausland ab sofort ein Aufenthaltsrecht in den USA erkaufen. Präsident Donald Trump gab den Start der Bewerbungsphase für die "Trump Gold Card" bekannt, nachdem die Pläne schon vor Monaten vorgestellt worden waren.