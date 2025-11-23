Der ukrainische Präsident Selenskyj will den Friedensplan von US-Präsident Trump nicht einfach hinnehmen. Seine Delegation hat dazu nun die Gespräche in Genf aufgenommen. Es gibt erste Rückmeldungen.
23.11.2025 - 16:08 Uhr
Genf - In Genf haben nach ukrainischen Angaben die Gespräche über den Friedensplan von US-Präsident Donald Trump zur Beendigung des russischen Angriffskrieges begonnen. Das teilte der ukrainische Verhandlungsführer Andrij Jermak bei Telegram mit; er leitet die von Präsident Wolodymyr Selenskyj ernannte neunköpfige Delegation.