Aprilscherz: Verletzter Woods kündigt Masters-Comeback an

Ob seine Fans bei diesem Aprilscherz gelacht haben? Golfstar Tiger Woods kündigt seine Rückkehr beim Masters an - trotz einer gerade gerissenen Achillessehne. Nach sechs Minuten kommt die Auflösung

red/dpa 01.04.2025 - 21:12 Uhr

Bei diesem Aprilscherz von Tiger Woods ist seinen Fans wohl das Lachen im Halse steckengeblieben. Der derzeit verletzte Golf-Superstar kündigte pünktlich am 1. April über die Plattform X sein Comeback beim Masters in Augusta (10. bis 13. April) an - nur drei Wochen nach dem Riss seiner linken Achillessehne. Eine Wunderheilung? Minuten später die Aufklärung: April, April!