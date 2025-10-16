Donald Trump will einen Triumphbogen in Washington bauen. Möglichst groß soll er werden und „wunderschön“. Wer das bezahlen soll, lässt der US-Präsident offen.
US-Präsident Donald Trump hat ein Modell für einen Triumphbogen in der Hauptstadt Washington vorgestellt. Bei einem Spendendinner für den von ihm geplanten Ballsaal auf dem Gelände des Weißen Hauses präsentierte er Medienberichten zufolge Pläne für den Bau eines Monuments ähnlich dem Arc de Triomphe in Paris. „Es wird wirklich wunderschön werden“, zitierte der Sender CNN Trump, „ich glaube, es wird fantastisch werden“.