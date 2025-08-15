US-Justizministerin Bondi ernennt einen neuen Polizeichef für Washington – der Generalstaatsanwalt hält das für rechtswidrig. Die Nationalgarde patrouilliert durch die Stadt. Doch wofür eigentlich?
15.08.2025 - 12:03 Uhr
Washington - Nachdem US-Präsident Donald Trump Washington per Dekret unter Bundeskontrolle gestellt hat, herrscht Streit darüber, wer in der US-Hauptstadt das Sagen hat. Der Generalstaatsanwalt des Bundesbezirks, Brian Schwalb, bezeichnete es als rechtswidrig, der Polizeidirektion ihre Entscheidungsgewalt zu entziehen beziehungsweise deren Führung zu ersetzen.