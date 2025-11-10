Die Auseinandersetzung um den Etat offenbart die Brüche bei den Demokraten, den schwindenden politischen Rückhalt der Republikaner und die Führungsschwächen des Präsidenten.
10.11.2025 - 16:56 Uhr
Der Kompromiss kam in der Nacht zum Montag im US-Senat mit dem denkbar knappsten Quorum von 60 zu 40 Stimmen zustande. Er fasst drei ganzjährige Finanzierungsmaßnahmen in einem Paket zusammen und sieht ein Gesetz zur Übergangsfinanzierung vor, das die Regierung bis zum 30. Januar nächsten Jahres arbeitsfähig machen soll. Des Weiteren sollen 4000 Entlassungen im öffentlichen Dienst rückgängig gemacht werden, die die Trump-Regierung zu Beginn des Shutdowns angeordnet hatte.